شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية جدة تطلق مسابقة البحث والابتكار التقني بالتعاون مع "كاوست" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الكلية التقنية بجدة ممثلة في مركز البحث والابتكار التقني، أمس الأحد، مسابقة البحث والابتكار التقني للمدربين والإداريين والمتدربين من داخل وخارج الكلية بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست".

وأوضح رئيس مركز البحث والابتكار التقني بالكلية التقنية باسم بن يحيى آل جلي، على من يرغب المشاركة بهذه المسابقة بمشروع ابتكاري أو فكرة ابتكارية أو بحث علمي أو تقني أو تطبيقي تسجيل اسمه وتخصصه ومشروعه أو فكرته ليتم تحديد موعد لمناقشته من قبل اللجنة المشرفة على المسابقة.

يذكر أن المجال مفتوح لتقديم الفكرة أو المشروع أو البحث خلال الفترة من 21 / يناير إلى يوم 30 مارس 2024م، وسيكون إعلان النتائج وأسماء الفائزين بنهاية شهر أبريل 2024م على أن ترسل المشاركات على إيميل المركز [email protected].