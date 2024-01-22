السعودية تخطط لإنشاء معهد للغة العربية في بنجلاديش

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 يناير 2024, 5:15 صباحاً

تُخطط المملكة العربية السعودية لإنشاء معهد للغة العربية في دكا وثمانية مساجد بارزة في بنغلاديش. ووفقًا لتقرير صحيفة "dhakatribune"، أبلغ السفير السعودي لدى دكا "عيسى يوسف الدحيلان"، وزير الشؤون الدينية في بنجلاديش بهذا الأمر. وأشارت الصحيفة إلى أن السفير السعودي قد الْتقى بوزير الشؤون الدينية البنجلاديشي يوم أمس الأحد، وخلال الاجتماع تمت مناقشة العديد من الجوانب، بما في ذلك قضايا تتعلق بنقل الحجاج وإنشاء المساجد إلى جانب معهد اللغة العربية.

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