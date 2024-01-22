الخميس القادم.. سماء المملكة تتزين بأول قمر مكتمل في 2024

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 يناير 2024, 5:24 صباحاً

سيزين سماءَ المملكة أولُ قمر مكتمل لعام 2024، يوم الخميس المقبل 25 يناير الجاري، والذي يُعرف باسم "قمر الذئب". ووفقًا لجمعية أبحاث الفضاء الجامعية الأمريكية (USRA)، سيكون القمر مُشعًا في الفترة من يوم غدٍ 23 حتى 26 يناير، وسيبدو بدرًا كاملًا، وذلك بسبب صعوبة تمييز العين المجردة للنقصان البسيط في استدارة قرص القمر. ويُطلق على بدر يناير اسم "قمر الذئب"؛ نظرًا لاعتقاد قديم لدى القبائل الأمريكية بأن الذئاب تنشط عادة في هذا الوقت من العام.

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