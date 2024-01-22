باريس.. آلاف الفرنسيين يشاركون في الاحتجاجات على قانون الهجرة الجديد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 يناير 2024, 5:32 صباحاً

شارك نحو 75 ألف شخص، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية، في مظاهرات في مدن مختلفة بفرنسا، الأحد، ضد قانون الهجرة الجديد. وذكرت صحيفة "لوفيغارو" أن أعداد المتظاهرين بحسب تقديرات شرطة العاصمة بلغت 16 ألف مشارك في باريس، في حين قدّر كل من الاتحاد العام للعمال، والاتحاد النقابي العمالي، أعداد المتظاهرين بنحو 150 ألف متظاهر في عموم فرنسا، منهم 25 ألفاً في العاصمة وحدها. واعتبر ائتلاف المنظمات والقوى السياسية التي نظّمت الحركة الاحتجاجية، هذا القانون بأنه "انتصار لأيديولوجيا اليمين المتطرف"، وأن مَن ساهموا في صياغته هم من "مروّجي الكراهية الحالمين بفرض رؤيتهم على فرنسا". اعتمد مشروع القانون في البداية على فرض عقوبات قاسية على "المخالفين الأجانب". وتضمنت النسخة المعدّلة، التي صوّتت عليها الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، إجراءات مثل تشديد الحصول على المعونات الاجتماعية وعلى نيل حصص الهجرة وغيرها.

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