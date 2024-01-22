الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة. كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وفي المقابل، تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية (رفحاء)، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وفيما يتعلق بحركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على باب المندب، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين ونصف على باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج ومائج على باب المندب.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، فمن المتوقع أن تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.