انت الان تتابع "المرور": ضبط 1355 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 يناير 2024, 5:43 صباحاً

نجحت الحملات الميدانية لإدارات المرور السعودي في مختلف المناطق لضبط الدراجات الآلية المخالفة، في ضبط 1355 دراجة مخالفة خلال الفترة من 14 إلى 20 يناير الجاري. وتفصيلاً، في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور تمّ ضبط 180 دراجة مخالفة بالرياض، و107 بالعاصمة المقدّسة، و69 بمنطقة المدينة المنوّرة، و55 بالشرقية وضبط 9 بمنطقة عسير، و21 دراجة مخالفة بمنطقة تبوك، و36 بحائل، و58 بالقصيم، وجازان 22 دراجة مخالفة، ونجران 15، ومنطقة الحدود الشمالية 15، والجوف 7 دراجات مخالفة، و698 بجدة، و59 بالطائف و4 بالقريات. وأهاب "المرور" على حسابه بمنصة "إكس"، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد.

كانت هذه تفاصيل خبر "المرور": ضبط 1355 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.