انت الان تتابع "التخمة والأطعمة الغريبة".. 6 أسباب تقودك إلى مشكلات الجهاز الهضمي يكشفها "الخضيري" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 يناير 2024, 6:08 صباحاً

كشف أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ عن 6 أسباب قد تتسبّب في بعض مشكلات الجهاز الهضمي، داعياً إلى تفاديها. وأوضح "الخضيري"؛ أن من أسباب مشكلات الجهاز الهضمي "إدخال أطعمة غريبة لم يتعوّد عليها"، و"المبالغة في الكميات (التخمة)"، مشيراً إلى "خلط أنواع من الأكل لا تتوافق وتتضاد، (مثل الحليب إذا تمّ تناوله مع الليمون) أو مع البصل" من أسباب مشكلات الجهاز الهضمي. وتابع: "طريقة الطهي الخاطئة كحرق الأطعمة أو قليها بالزيوت إلى أن تتشبّع وتتغيّر طبيعتها أو طريقة تحضيرها" و"ترك الفضلات في القولون فترة طويلة وتأجيل التخلص منها بدعوى الانشغال أو عدم وجود دورة المياه المناسبة حولك". وعن السبب السادس، قال "الخضيري": "عادات سلبية؛ كالتدخين وغيره، فهو يسبّب اضطراب القولون والهضم، وبالتالي تضطرب المعدة والأمعاء والقولون، وتحدث اضطرابات الجهاز العصبي المحيط بها وإنزيمات الهضم، فيحدث تخمّر سيئ وانتفاخات وغازات، وهي أحد مُثيرات تهيُّج القولون العصبي".

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