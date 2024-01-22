انت الان تتابع بطولة أمم إفريقيا 2023: الليلة قمة منتظرة تجمع مصر والرأس الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، يواجه منتخب مصر، مساء اليوم الاثنين، نظيره الرأس الأخضر، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي، بمدينة أبيدجان الإيفوارية "ساحل العاج"، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

مواجهة مرتقبة تنتظرها الجماهير؛ حيث يحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد نقطتين من تعادلين أمام كل من موزمبيق وغانا؛ وبالتالي على منتخب "الفراعنة" الفوز على الرأس الأخضر من أجل ضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي للنسخة الـ34 من كأس إفريقيا لكرة القدم، دون الدخول في حسابات معقدة.

بينما حقق منتخب الرأس الأخضر فوزين متتاليين على غانا وموزمبيق على الترتيب، وضَمِنَ تأهله مبكرًا إلى دور الـ16 الكبارة للقارة السمراء.