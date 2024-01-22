حريقٌ محدود وتصاعدُ أدخنة.. تنويهٌ من "مطار جدة" عن "فرضية الطوارئ الشاملة"

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محمد بن مسعود - الدمام - نوّه مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عن تنفيذه اليوم فرضية تجربة الطوارئ الشاملة؛ بمشاركة جميع الجهات المعنية من داخل المطار وخارجه.

وأوضح "مطار جدة"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن فرضية تجربة الطوارئ الشاملة تأتي للوقوف على جاهزية القطاعات كافة في حالات الطوارئ، وسيصاحب ذلك حريقٌ محدودٌ وتصاعدٌ للدخان.

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