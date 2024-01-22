انت الان تتابع دافع وحافز وطريق.. "الحج" للمعتمرين: رحلتكم إيمانية فاجعلوا زادها سلوكًا حميدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حثت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن في رحلة العمرة، على جعل السلوك الحميد هو الدافع إلى التعاون، والحافز لتحقيق الرضا، والطريق نحو الطمأنينة.

وأوضحت الوزارة "عبر حسابها على منصة "إكس": "ضيف الرحمن، أنت في رحلة إيمانية عظيمة؛ لذا احرص على المحافظة على الهدوء والسكينة، والانشغال بالعبادة والذكر، والتعاون مع الآخرين".

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