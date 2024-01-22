شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 درجة يهز جنوب شينجيانغ في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالًا بلغت شدته 5.1 درجة ضرب جنوب شينجيانغ في الصين اليوم الاثنين.

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وفي سياق آخر أعلن مركز شبكات الزلازل الصيني أن زلزالًا بقوة 4.8 درجة ضرب إقليم شينجيانغ الواقع في شمال غرب الصين اليوم الاثنين.