5 طرق للتخلص من «اللغلوغ» المزعج.. ما أضرار إهمال الذقن المزدوجة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

الذقن المزدوجة أو ما يطلق عليه بالعامية «اللغلوغ» من المشاكل التي يعاني منها أصحاب الأوزان العالية أو لسبب وراثي، وهو عبارة عن دهون كثيفة تحت محيط الذقن، غالبًا ما يرتبط ظهورها بالشيخوخة، أو العوامل الوراثية، بجانب شكله غير المتناسق مع الوجه، إلا أن له أضرار كثيرة عند إهماله، ووفق ما أوضحته دكتور إيمان سند، استشاري أمراض الجلدية، في تصريحات خاصة لـ«هن»، وفيما يلي نستعرض أضرار اللغلوغ وكيفية التخلص منه.

أضرار اللغلوغ على الصحة العامة

وفقًا لما جاء بموقع «health line»، وإيمان سند، فإن أضرار اللغلوغ تتمثل في عدم القدرة على التفس بشكل جيد، ما يسبب الاختناق في بعض الحالات، بجانب ترهل الجلد الذي من الصعب إعادته مثلما كان إلا بالعمليات الجراحية، كما يتسبب اللغلوغ في ضعف عضلات منطقة الذقن.

كيفية التخلص من اللغلوغ

اللغلوغ يمكن التخلص منه بالعديد من الطرق منها الطبيعي ومنها الجراحي، وفي التالي سنعرض طرق الانتهاء من مشاكله والقضاء على ظهوره.

اتباع نظام غذائي والتمارين الرياضة

في المراحل البسيطة من اللغلوغ يمكن التخلص منها بواسطة الحمية الغذائية، والانتظام على بعض التمارين التي أثبتت فعاليتها في علاج اللغلوغ، أو الذقن المزدوجة، ومنها:

تمرين بروز الفك السفلي

يتم تطبيق التمرين عن طريق إمالة الرأس للخلف والنظر للسقف، ثم العمل على تمديد الفك السفلي إلى الأمام؛ حتى يتم شد الجلد، وتتم هذه العملية 10 مرات في المرة الواحدة، ثم تعاد الرأس للوضع الطبيعي، ويكرر على مدار اليوم نصف ساعة يتم توزيعهم حسب الشخص المصاب باللغلوغ.

تمرين بروز الفك مع إدارة الرأس، وهذا التمرين أكثر فاعلية عن التمرين السابق، ولكن يجب التعامل معه بحذر لما يسببه من خطورة إذ ما تم تنفيذه بشكل خاطئ.

خطوات التمرين تتمثل في إمالة الرأس للخلف مع النظر إلى السقف، ثم ادر الرأس إلى اليمين، مع تحريك الفك السفلي إلى الأمام ، لمدة عشر ثواني، ثم كرر العملية مع إدارةة الرأس في جهة اليسار، وتكرر 10 مرات على مدار اليوم.

ومن الطرق الجراحية في حل أزمة اللغلوغ:

عملية تفتيت الدهون وشفطها

شفط الدهون يساعد على التخلص من اللغلوغ عن طريق حرارة الليزر، ولكن لا يساعد مطلقًا على التخلص من الجلد المترهل بعد الشفط، الناتج عن تمدد الجلد بسبب اللغلوغ، ولهذا يجب اللجوء بعدها لعملية شد الجلد.

الميزو ثيرابي

وهي عبارة عن حقن تحتوي على كميات صغيرة من المركبات المذيبة للدهون، التي تعمل على التخلص من دهون اللغلوغ وشد الجلد كذلك وقد يحتاج الشخص المصاب باللغلوغ إلى 20 حقنة منها، والعلاج بهذه الطريقة يتم في مدة شهر.

الهايفو

جهاز الهايفو يحفز إذابة الدهون وشد محيط الذقن بطريقة قوية، حيث يعمل بتقنية الموجات فوق الصوتية، وبالتالي يتم الوصول للمنطقة المراد معالجتها بكفائة عالية.