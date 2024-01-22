السعودية | هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز الملكية تشارك في ملتقى السياحة السعودي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية في ملتقى السياحة السعودي بنسخته الثانية، وعلى مدى ثلاثة أيام ابتداءً من 22 يناير حتى 24 يناير، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في مدينة الرياض.

وتقدم الهيئة في مشاركتها عرضًا لوجهات وتجارب السياحة البيئية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، إسهامًا منها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة كونها وجهة سياحية عالمية.

وعلى هامش الملتقى سوف تقدم الهيئة جلسة حوارية بعنوان “السياحة البيئية .. فرص واعدة” تتناول عدّة محاور من أبرزها ارتباط السياحة البيئية بالاستدامة، والاستثمار بالسياحة البيئية وارتباطها بالاستثمار الأخضر، إلى جانب تجربة الهيئة في تفعيل السياحة البيئية، وعرض تجارب مقدمي خدمات السياحة البيئية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.