انت الان تتابع لا تنخدع وعائلتك وأطفالك.. "القصيم الصحي" يحذّر من خطورة الجفاف في الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 يناير 2024, 7:42 صباحاً

حذّر تجمع القصيم الصحي، من خطورة الجفاف في الشتاء؛ حيث قد ينسى الفرد شرب الماء وينخدع بإحساس عدم العطش. وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الجفاف يشكّل خطرًا أكبر في الشتاء؛ مشيرًا إلى أنه "في الطقس البارد يقوم الجسم بخفض الاستجابة للعطش وزيادة إنتاج البول". وأضاف: "لهذا السبب ينخدع الإنسان باعتقاده أنه لا يحتاج إلى شرب الماء فهو لا يشعر بالعطش ولا يحتفظ جسمه بالماء". وتابع: "من المهم أن تتذكر وتذكّر عائلتك وأطفالك خاصة بشرب الماء حتى لو لم يشعروا بالعطش".

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