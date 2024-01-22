انت الان تتابع أفعال ترقى إلى "جرائم حرب".. إسرائيل دمّرت 16 مقبرة بغزة وتفشل في التبرير! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

كشف تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتدمير ما لا يقل عن 16 مقبرة في هجومه البري في غزة؛ مما أدى إلى تدمير شواهد القبور، وقلب التربة، وفي بعض الحالات استخراج الجثث من داخلها.

وفي خان يونس، جنوب قطاع غزة؛ حيث تصاعد القتال في وقت سابق من هذا الأسبوع؛ دمرت القوات الإسرائيلية مقبرة، وأخرجت الجثث فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه جزء من البحث عن رفات الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال أكتوبر.

وقامت شبكة "سي إن إن" بمراجعة صور الأقمار الصناعية ولقطات وسائل التواصل الاجتماعي التي تُظهر تدمير المقابر.

وقال خبراء قانونيون للشبكة إن أفعال إسرائيل يمكن أن ترقى إلى مستوى "جرائم حرب"؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".

ولم يتمكن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي من تفسير تدمير المقابر الـ16 التي قدّمت "سي إن إن" إحداثياتها؛ لكنه قال إن الجيش في بعض الأحيان "ليس لديه خيار آخر" سوى استهداف المقابر التي قال إن حماس تستخدمها لأغراض عسكرية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إنقاذ الرهائن والعثور على جثثهم وإعادتها، هي إحدى مهامه الرئيسية في غزة، ولهذا السبب تم نقل الجثث من بعض المقابر.