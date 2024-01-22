انت الان تتابع إعلام إيراني: سماع دوي "انفجار مروع" شرقي طهران والمصدر مجهول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، بسماع دوي "انفجار مروع" في مدينة غرمسار الصناعية بمحافظة سمنان شرقي العاصمة طهران.

وقال بهنام بختياري، المدير العام للصناعة والتعدين والتجارة في مقاطعة سمنان، لوكالة أنباء "إرنا"، إنه "تم إرسال قوات هذه الإدارة إلى المدينة الصناعية، لكن حتى الآن لم يتم تحديد مصدر وعنوان هذا الانفجار".

كما أكّد عددٌ من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، ومن بينها قناة "أخبار قمرسار"، أن مصدر الصوت الرهيب غير معروف.

ووفق موقع "روسيا اليوم" لم يتم الكشف بعد عن مزيدٍ من التفاصيل حول هذا الخبر، لكن رضا خاني، والي جارمسار، قال لوكالة أنباء "صدى فسيما"، إنه "سيتم الإعلان عن تفاصيل الحادث قريباً".

وأعلنت سلطات ولاية سمنان الأسبوع الماضي عن "انفجار في خزان كيميائي" بمصنع في مدينة إيفانكي الصناعية في غارمسار، وقالت إن هذا الانفجار خلف قتيلين وثلاثة جرحى.