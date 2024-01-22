إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالمخواة بينهم معلمات وطلاب

أصيب 9 أشخاص، بينهم 6 معلمات وطلاب وقائدي مركبتين، بإصابات ما بين متوسطة إلى خطيرة، إثر تصادم مركبتين في الجوّة بمحافظة المخواة، يوم الاثنين.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة، عماد الزهراني، أنه تم على الفور توجيه أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر، إضافة إلى القائد الميداني، وفرقتين إسعافيتين من الصحة، للتعامل مع الحادث.

وأضاف أنه عند وصول أول فرقة إسعافية للموقع، تبين وجود تسع إصابات، تم التعامل معها إسعافياً حسب البروتوكول الإسعافي المتبع.

وكانت الإصابات كالتالي:

5 إصابات متوسطة

3 إصابات بسيطة

إصابة خطيرة

وأشار الزهراني إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى المخواة العام، فيما باشر المرور التحقيق في الحادث لمعرفة أسبابه.

وقام مدير التعليم بالمخواة، علي الغامدي، بزيارة المصابين في مستشفى المخواة، للاطمئنان على صحتهم ومتابعة حالتهم الصحية، متمنياً لهم الصحة والسلامة.

وأعرب الغامدي عن بالغ أسفه وحزنه لما حدث، مؤكداً أن التعليم يولي أهمية قصوى للسلامة المرورية، ويحرص على توعية الطلاب والطالبات والعاملين بالمدارس بمخاطر الحوادث المرورية، وضرورة الالتزام بأنظمة المرور.