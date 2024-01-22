انت الان تتابع "شؤون الحرمين" تؤكد على زوار بيت الله ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 يناير 2024, 10:03 صباحاً

دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، زوار بيت الله إلى ضرورة الحرص على ارتداء الكمامة. وقالت "الهيئة" عبر حسابها: "أخي المعتمر، عند الإحساس بأعراض أمراض الجهاز التنفسي، داوم على لبس الكمامة وقاية للآخرين". وأضافت: "أكثِر من تناول السوائل، ويلزم الراحة قدر المستطاع، ولا تستخدم المضاد الحيوي إلا بوصفه طبية".

كانت هذه تفاصيل خبر "شؤون الحرمين" تؤكد على زوار بيت الله ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.