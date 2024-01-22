شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف طالب وطالبة في ختام مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية بتعليم مكة والان نبدء بالتفاصيل

مسارات مسابقة القرآن الكريم

الدمام - شريف احمد - اختتمت بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة ممثلة في قسم النشاط الطلابي المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج الوزاري مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية.والتي بدأت منافساتها داخل المدرسة حيث تم خلالها ترشيح الطالب الأول من كل فرع لتمثيل المدرسة على مستوى مكاتب التعليم؛ ثم تنافس الطلاب والطالبات في المرحلة الثانية على مستوى مكاتب التعليم ليتم ترشيح الثلاثة الأوائل على مستوى المكتب لتمثيل المكتب في المرحلة الثالثة على مستوى الإدارة.هذا ويعد البرنامج الوزاري مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية برنامج نوعي تنافسي، يستهدف طلاب وطالبات التعليم العام والأهلي والأجنبي، من خلال التنافس في ستة فروع عبر مسارين: المسار الأول حفظ القرآن الكريم، أما المسار الثاني في حفظ السنة النبوية.وتجاوز عدد المحكمين والمحكمات في مرحلة المكاتب المئة، وتم توزيع المراحل على يومين لعمل المفاضلة بين الطلاب والطالبات المتقدمين؛ وستكون المرحلة الختامية على مستوى الإدارة في 23/ 7/ 1445هـ؛ لترشيح الطلاب والطالبات الممثلين لإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة؛ حيث يتنافس فيها 266 طالب وطالبة.