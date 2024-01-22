شكرا لمتابعة خبر عن أمير عسير : ولي العهد عقد أكثر من 17 لقاء لبناء استراتيجية عسير .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عقد أكثر من 17 لقاء خلال 10 أشهر، لبناء استراتيجية عسير.

وقال بن طلال، في كلمته خلال منتدى مستقبل العقار المنعقد بالرياض اليوم، أنه عقد عددا من اللقاءات مع الوزارات حتى تم الانتهاء من استراتيجية عسير كأول استراتيجية مناطقية في المملكة.”

وأوضح أمير منطقة عسير أن ولي العهد أطلق على استراتيجية عسير مسمى القمم والشيم لتميزها بالأصالة والطبيعة.