أقارب مختطفين إسرائيليين في غزة يقتحمون جلسة بـ"الكنيست"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 يناير 2024, 1:56 مساءً

اقتحم أقارب مختطفين إسرائيليين في قطاع غزة جلسة للجنة المالية في الكنيست، اليوم (الاثنين)، مطالبين النواب بالتحرك من أجل إطلاق سراح ذويهم. وواجه أقارب رهائن إسرائيليين في قطاع غزة، النواب بالكنيست، داعين إياهم بإيجاد حل ينهي استمرار اختطاف ذويهم لدى حركة "حماس"، وفقًا لـ"رويترز". وحملت إحدى المحتجات صورًا لثلاثة من أفراد أسرتها، كانوا من بين 253 شخصًا اختُطِفُوا في هجوم "حماس" عبر الحدود يوم 7 أكتوبر. ورفع متظاهرون آخرون يرتدون قمصانًا سوداء لافتات كُتِبَ عليها: "لن تجلسوا هنا بينما يموتون هناك"، هاتفين: "أطلقوا سراحهم الآن، الآن، الآن". ويشير الاقتحام الذي قام به نحو 20 شخصًا إلى تزايد المعارضة الداخلية في الشهر الرابع من حرب غزة.

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