شكرا لقرائتكم خبر عن "تقويم التعليم": تشخيص واقع المدراس عبر التقويم الذاتي والخارجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن سياسات التقويم والاعتماد المدرسي، والتي تتيح تنفيذ عمليات التقويم الذاتي لجميع المدارس من خلال المنصة الرقمية للتقويم والاعتماد المدرسي على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتجري عملية تقويم وفق منهجية تستخدمها المدرسة، يكون فيها نطاق التقويم وفق منظور متكامل، يتضمن مستوى الامتثال للمعايير ومؤشرات الأداء ذات الصلة، مع الاستناد إلى الأدلة والشواهد المناسبة والداعمة لنتائج التقويم وفق المتطلبات.





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ويلزم تطبيق المنهجية عدة متطلبات تتمثل في تشكيل فريق التقويم الذاتي داخل المدرسة من منسوبيها، وإعداد خطة التنفيذ ومشاركتها مع المجتمع المدرسي، والتسجيل في المنصة الرقمية للتقويم والاعتماد المدرسي، وتعبئة فريق التقويم الذاتي في المدرسة نموذج الجاهزية، ورفع الوثائق وفقًا للأدلة الإجرائية، وتطبيق المعايير والمؤشرات وأدوات التقويم المدرسي من خلال المنصة الرقمية، وجمع الأدلة والشواهد للتقويم على النحو الذي يطلبه المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز"، ورفع جميع البيانات والتقارير المطلوبة على المنصة الرقمية للهيئة، وفقا للخطة الزمنية المحددة ، ووضع خطة التحسين في ضوء نتائج التقويم الذاتي وإجراءات متابعتها وتقويمها، والرفع بتقرير التقويم الذاتي عبر المنصة الرقمية. ويلزم تطبيق المنهجية عدة متطلبات تتمثل في تشكيل فريق التقويم الذاتي داخل المدرسة من منسوبيها، وإعداد خطة التنفيذ ومشاركتها مع المجتمع المدرسي، والتسجيل في المنصة الرقمية للتقويم والاعتماد المدرسي، وتعبئة فريق التقويم الذاتي في المدرسة نموذج الجاهزية، ورفع الوثائق وفقًا للأدلة الإجرائية، وتطبيق المعايير والمؤشرات وأدوات التقويم المدرسي من خلال المنصة الرقمية، وجمع الأدلة والشواهد للتقويم على النحو الذي يطلبه المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز"، ورفع جميع البيانات والتقارير المطلوبة على المنصة الرقمية للهيئة، وفقا للخطة الزمنية المحددة ، ووضع خطة التحسين في ضوء نتائج التقويم الذاتي وإجراءات متابعتها وتقويمها، والرفع بتقرير التقويم الذاتي عبر المنصة الرقمية. وأوضحت الهيئة أن المدرسة تبدأ في عمليات التقويم الخارجي بعد استكمال متطلبات التقويم الذاتي، وذلك بأن يعد المركز خطة توزيع المدارس على فرق التقويم الخارجي حسب الخطة التنفيذية لمركز "تميز"، ويُشكّل المركز فريقًا أو أكثر للتقويم الخارجي، ويحدد عدد أخصائي التقويم في الفريق وفقًا لعدد المراحل في المدرسة، وحجمها.

وأضافت أن فريق التقويم الخارجي يعد خطة الزيارة الميدانية، بالتنسيق مع مركز "تميز" والمدرسة تتضمن متطلبات الزيارة والمهام والمسؤوليات الأعضاء الفريق ، ويتواصل رئيس فريق التقويم الخارجي مع المدرسة، ويزودها بالخطة ومتطلبات الزيارة الميدانية المحددة في المنصة الرقمية للتقويم والاعتماد المدرسي، وينفّذ فريق التقويم الخارجي الزيارة الميدانية للمدرسة، ويُطبّق أدوات التقويم، ويجمع الأدلة والشواهد حول استيفاء المعايير والمؤشرات، ويرفع فريق التقويم الخارجي الشواهد والأدلة ونتائج تطبيق أدوات التقويم على المنصة الرقمية للتقويم والاعتماد المدرسي، ويرفع التقارير ذات العلاقة بالمدارس الحكومية إلى لجنة التقويم المدرسي، ويرفع التقارير ذات العلاقة بالمدارس الأهلية والعالمية إلى لجنة الاعتماد المدرسي لدراستها وتقديم القرارات النهائية.

وأشارت الهيئة إلى أن تصنيف أداء المدارس الحكومية والأهلية والعالمية يقسم إلى 4 مستويات تتمثل في مستوى 1 التهيئة، ومستوى 2 الانطلاق، ومستوى 3 التقدّم ، ومستوى 4 التميز، وذلك بناء على نتائج التقويم الخارجي، ويتطلب ذلك إتمام عمليات التقويم الخارجي للمدارس، وتحديث نتائج التصنيف سنويًا وفقًا لنتائج الاختبارات الوطنية والتحصيلية والرخص المهنية، والنشر المتعدد لنتائج التصنيف وفق الفئات والشرائح المعتمدة في الإطار المنظم لتصنيف المدارس.



النموذج الإشرافي

وكانت وزارة التعليم كشفت عن النموذج الإشرافي في ضوء تمكين المدارس وذلك بتركيز جهود المشرفين التربويين على دعم عمليات التحسين والتطوير للأداء التعليمي المدرسي، والعمل معها على فحص وتحليل أدائها وتحديد حاجاتها، والوقوف على واقعها الحقيقي من خلال نتائج عمليات التقويم الرسمية المعتمدة، وحاجات المدرسة وكوادرها، والانطلاق منها في تقديم الدعم لعمليات التطوير والتحسين بداية ببناء خطة تطويرية للمدرسة باعتبارها وحدة تعليمية متكاملة، يسهم فيها كل مكون من مكونات المدرسة من الإدارة المدرسية والمعلمين والإداريين والطلاب، لرفع مستوى الأداء المدرسي.



وأوضحت وزارة التعليم عن ضوابط تشكيل فريق التحسين والتطوير، وذلك بأن يتكون كل فريق من ٣ مشرفين كحد أدنى، ويراعي التنوع بين أعضاء الفريق وخبراتهم التعليمية مع تنوع المراحل الدراسية وفق حاجة المدرسة للدعم، ويتم تحديد عدد الفرق بناءً على أعداد المشرفين التربويين في مكتب التعليم أو إدارة الإشراف التربوي بحسب عدد المدارس المصنفة في مستويي التهيئة والانطلاق على مستوى مكتب التعليم، ويراعى الاحتفاظ بذات المدارس (مرحلة قبل وأثناء التقويم الذاتي) لدى أعضاء الفريق بحيث تكون هي ذات المدارس التي يقدمون لها الدعم من خلال فريق التحسين والتطوير، وتكون وفق توزيع مدارس التغذية قدر الإمكان. ولفت الوزارو إلى أنه لا تتم الزيارات الإشرافية للمدرسة إلا من خلال فريق التحسين والتطوير المحدد للمدرسة، وفي حال حاجة المدرسة لأي مشرف في أي مجال من المجالات التي لايمكن تغطيتها من الفريق يمكن استدعاء المشرف المتخصص لتقديم دعم محدد.

وصنفت الوزارة المدارس إلى 4 تصنيفات تتمثل في مرحلة التهيئة وهي المدارس التي يقل أداؤها عن 50 بالمائة من معايير التقويم المدرسي، والمدارس في مرحلة الانطلاق وهي المدارس التي يكون أداؤها من 50 إلى أقل من 75 بالمائة، والمدارس في مرحلة التقديم وهي المدارس التي يكون أداؤها من 75 إلى أقل من 90 بالمائة، والمدارس في مرحلة التميز وهي المدارس التي يكون أداؤها أكثر من 90 بالمائة.

ضوابط التحسين والتصنيفات