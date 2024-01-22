شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مليون زائر.. "السياحة" تكشف مستهدفاتها بحلول عام 2030 والان نبدء بالتفاصيل
وأشار خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "قيادة التحول في صناعة العقار" ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار، إلى أن القطاع السياحي يهدف إلى المساهمة في تحقيق 750 مليار ريال في الاقتصاد الوطني.
مشروعات السياحة في السعوديةوبين أنّ توسع المملكة في تنفيذ المشروعات الكبرى يهدف لتطوير القطاع السياحي، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التنافس على 1.7 مليار سائح في العالم يبحثون عن أشياء جميعها موجودة في المملكة.
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ولفت إلى إغلاق جميع المرافق التي لا تمتلك التراخيص وذات الخدمات الضعيفة، شملت أكثر من 250 فندق في مكة المكرمة خلال عام 2023، مؤكدًا حرص الوزارة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.
أبرز ما جاء في حديث معالي وزير السياحة@AhmedAlKhateeb خلال مشاركته في الجلسة الحوارية بعنوان "قيادة التحول في صناعة العقار" وذلك ضمن #منتدى_مستقبل_العقار pic.twitter.com/68zUDmI3NX
— وزارة السياحة (@Saudi_MT)
أبرز ما جاء في حديث معالي وزير السياحة @AhmedAlKhateeb خلال مشاركته في الجلسة الحوارية بعنوان "قيادة التحول في صناعة العقار" وذلك ضمن #منتدى_مستقبل_العقار pic.twitter.com/68zUDmI3NX— وزارة السياحة (@Saudi_MT) January 22, 2024
إنجازات قطاع السياحة السعوديةوأوضح أنّ الإنجازات التي تحققت في قطاع السياحة، تؤكد نجاح الاستراتيجيات والخطط التي وضعت، لافتا إلى أنه في العام 2023 ارتفعت مساهمة قطاع السياحة 4.5% من إجمالي الناتج المحلي، و7% من إجمالي الناتج النفطي.
هذا فضلًا عن إيجاد العديد من الوظائف، مؤكدا أهمية إشراك العنصر البشري في القطاع السياحي.
وأشار إلى أنّ هنالك إقبالًا كبيرًا جدًا من أبناء وبنات الوطن على العمل في هذا القطاع.
سعدت بمشاركتي اليوم في#منتدى_مستقبل_العقار الذي أكد لنا أننا نعيش في المملكة نقطة تحول تنموي كبير في جميع المجالات، وامتلاكنا لمقومات جذب عالية ووجهات سياحية واعدة وقوة شرائية كبيرة، تقدم فرص ذهبية لرواد الأعمال من حول العالم للاستثمار في بيئة داعمة للنمو والازدهار. pic.twitter.com/2fGHvqEgof— Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb)
سعدت بمشاركتي اليوم في #منتدى_مستقبل_العقار الذي أكد لنا أننا نعيش في المملكة نقطة تحول تنموي كبير في جميع المجالات، وامتلاكنا لمقومات جذب عالية ووجهات سياحية واعدة وقوة شرائية كبيرة، تقدم فرص ذهبية لرواد الأعمال من حول العالم للاستثمار في بيئة داعمة للنمو والازدهار. pic.twitter.com/2fGHvqEgof— Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) January 22, 2024