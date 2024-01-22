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150 مليون زائر.. "السياحة" تكشف مستهدفاتها بحلول عام 2030

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب إن المملكة تطمح من خلال المشروعات الكبرى للوصول إلى 150 مليون زائر في حلول عام 2030.
وأشار خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "قيادة التحول في صناعة العقار" ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار، إلى أن القطاع السياحي يهدف إلى المساهمة في تحقيق 750 مليار ريال في الاقتصاد الوطني.

مشروعات السياحة في

وبين أنّ توسع المملكة في تنفيذ المشروعات الكبرى يهدف لتطوير القطاع السياحي، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التنافس على 1.7 مليار سائح في العالم يبحثون عن أشياء جميعها موجودة في المملكة.

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وذكر أنّ الجودة في المشروعات القادمة والمتعلقة بمرافق الضيافة عالية جدًا، سواءً في الفنادق أو المنتجعات؛ مشيرًا إلى أنّ الوزارة وقعت اتفاقيات متعددة لدخول فنادق كبرى، حيث أنّه ستتوفر في المملكة أرقى المرافق في الضيافة.
ولفت إلى إغلاق جميع المرافق التي لا تمتلك التراخيص وذات الخدمات الضعيفة، شملت أكثر من 250 فندق في مكة المكرمة خلال عام 2023، مؤكدًا حرص الوزارة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

أبرز ما جاء في حديث معالي وزير السياحة@AhmedAlKhateeb خلال مشاركته في الجلسة الحوارية بعنوان "قيادة التحول في صناعة العقار" وذلك ضمن #منتدى_مستقبل_العقار pic.twitter.com/68zUDmI3NX
— وزارة السياحة (@Saudi_MT)

إنجازات قطاع السياحة السعودية

وأوضح أنّ الإنجازات التي تحققت في قطاع السياحة، تؤكد نجاح الاستراتيجيات والخطط التي وضعت، لافتا إلى أنه في العام 2023 ارتفعت مساهمة قطاع السياحة 4.5% من إجمالي الناتج المحلي، و7% من إجمالي الناتج النفطي.
هذا فضلًا عن إيجاد العديد من الوظائف، مؤكدا أهمية إشراك العنصر البشري في القطاع السياحي.
وأشار إلى أنّ هنالك إقبالًا كبيرًا جدًا من أبناء وبنات الوطن على العمل في هذا القطاع.

سعدت بمشاركتي اليوم في#منتدى_مستقبل_العقار الذي أكد لنا أننا نعيش في المملكة نقطة تحول تنموي كبير في جميع المجالات، وامتلاكنا لمقومات جذب عالية ووجهات سياحية واعدة وقوة شرائية كبيرة، تقدم فرص ذهبية لرواد الأعمال من حول العالم للاستثمار في بيئة داعمة للنمو والازدهار. pic.twitter.com/2fGHvqEgof— Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb)

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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