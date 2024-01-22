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إحباط عملية جديدة.. كيف تُبلغ عن مروجي المخدرات في المملكة؟

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الدمام - شريف احمد - تواصل الجهات الأمنية التأكيد على ضرورة الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وفي إطار المحاربة المستمرة على المخدرات في المملكة أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 115 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

جهود محاربة ترويج المخدرات في

وأشارت إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
#حرس_الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب (115) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/Hvu46bAdmL— حرس الحدود السعودي (@BG994)
وعن طرق الإبلاغ عن مروجي المخدرات ونشاطاتهم، لافتت إلى ضرورة الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

طرق الإبلاغ عن مروجي المخدرات في السعودية

كما أشارت إلى الإبلاغ عن طريق رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].
وأكدت الجهات الأمنية أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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