شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط عملية جديدة.. كيف تُبلغ عن مروجي المخدرات في المملكة؟ والان نبدء بالتفاصيل

جهود محاربة ترويج المخدرات في السعودية

#حرس_الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب (115) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/Hvu46bAdmL— حرس الحدود السعودي (@BG994) #حرس_الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب (115) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/Hvu46bAdmL — حرس الحدود السعودي (@BG994) January 22, 2024

طرق الإبلاغ عن مروجي المخدرات في السعودية

الدمام - شريف احمد - تواصل الجهات الأمنية التأكيد على ضرورة الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وفي إطار المحاربة المستمرة على المخدرات في المملكة أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 115 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.وأشارت إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وعن طرق الإبلاغ عن مروجي المخدرات ونشاطاتهم، لافتت إلى ضرورة الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.كما أشارت إلى الإبلاغ عن طريق رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].وأكدت الجهات الأمنية أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.