أمريكا وأستراليا تفرضان عقوبات جديدة على "حماس"

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الولايات المتحدة وأستراليا، اليوم (الاثنين)، أنهما ستفرضان عقوبات إضافية على شبكات حركة "حماس" المالية، ووسطائها في مجال العملات الافتراضية.

وبينت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة تستهدف أفراداً مرتبطين بحركة "حماس"، وشخصاً له علاقة بشركة "فلاي بغداد" العراقية للطيران، وفقاً لـ"رويترز".

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