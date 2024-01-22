انت الان تتابع هيئة قناة السويس تجري إصلاحات لسفينة تعرضت لهجوم حوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم (الإثنين)، أنها أجرت إصلاحات لناقلة بضائع جافة يونانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي.

ورست السفينة اليونانية زوجرافيا، التي ترفع علم مالطا، في حوض عائم تابع لشركة ترسانة السويس البحرية التابعة لهيئة القناة؛ لإجراء إصلاحات بعد تعرض بدن السفينة وبعض مكوناتها لأضرار خارجية وداخلية في هجوم شنته جماعة الحوثي اليمنية في 16 يناير، وفقاً لـ"رويترز".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة قناة السويس تجري إصلاحات لسفينة تعرضت لهجوم حوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.