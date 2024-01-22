اختبار تربوي عام لاستخراج الرخص المهنية للمعلمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، فتح باب التسجيل في الاختبار «التربوي العام» للرخص المهنية للوظائف التعليمية، الذي يستمر حتى 19 مارس 2024م، وذلك ضمن الدورة الرابعة لهذه الاختبارات التي ستقام في الربع الأول من العام 2024م.

وسيطبق الاختبار على المتقدمين والمتقدمات خلال الفترة من 22 - 23 مارس 2024م، وتستهدف الاختبارات المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، وكذلك الراغبون في التقديم على الوظائف التعليمية في القطاعين العام والخاص في المملكة.

وطبقت الهيئة اختبارات الرخصة المهنية في 3 دورات ابتداء من عام 2021م حتى 2023م، وبلغت نسبة المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية الذين حققوا اشتراطات الرخصة المهنية 56% ، وعددهم 286 ألف معلم ومعلمة، بينما بلغ عدد الذين أصدروا الرخصة 154 ألف معلم ومعلمة في المدارس الحكومية.

وستعقد الدورة الخامسة لهذه الاختبارات بنوعيها (الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي) في الربع الرابع من العام 2024م، وستعلن مواعيد الاختبارات والتسجيل فيها لاحقا.

وتعد الرخصة المهنية للمعلمين، التي تصدرها الهيئة، وثيقة تثبت أن حاملها يحقق معايير وضوابط محددة لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات ومدة زمنية محددة، ويتطلب الحصول عليها اجتياز اختبارين تم بناؤهما لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، وهما الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي، في 38 تخصصا.

متطلبات الرخصة المهنية: