4 أجنحة تفاعلية تثري تجربة زوار معرض الأمن السيبراني

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ويعد إحدى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المستوى الوطني، وتنفذ أولى مساراته بالتعاون مع وزارة التعليم وبرعاية شركة «سابك»، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص في المنطقة.
وأكد أهمية البرامج التوعوية بالأمن السيبراني التي من شأنها الإسهام في بناء ثقافة سيبرانية عالية لمختلف شرائح المجتمع، وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، وتعظيم المستهدفات والأنشطة الرامية إلى حماية الفضاء السيبراني للمملكة، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الازدهار في وطننا الغالي.
ويهدف المعرض الذي يستقبل زواره من أهالي المنطقة حتى الأربعاء المقبل، إلى تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى مختلف شرائح المجتمع في المملكة، واستعراض أفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر السيبرانية.
4 أجنحة تفاعلية
الأول مخصص لأولياء الأمور، يستعرض:
- محاكاة لاختراق البيت الذكي.
- كيفية استعمال وتفعيل الرقابة الأبوية.
- جلسات إرشادية وتوصيات سيبرانية لأولياء الأمور.
الثاني للشباب بتقديم:
- محاضرات توعوية.
- إجراء محاكاة للهجمات السيبرانية بأساليب تفاعلية.
- التعريف بطرق التصيد الهاتفي.
الثالث يضم منطقة للأطفال يقدم خلالها:
- محاكاة التصفح الآمن للإنترنت.
- التعرف على المصطلحات السيبرانية.
- ألعابا افتراضية متنوعة.
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