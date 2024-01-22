شكرا لقرائتكم خبر شراكات مجتمعية لجائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش اجتماع برئاسة رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان، عضو مجلس أمناء جائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع، رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف أمس في الرياض سبل تفعيل وتحقيق الاستدامة المالية للجائزة ، وبحث سبل تفعيل الشراكات المجتمعية مع المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

وثمن ابن عياف دعم ومتابعة وتوجيهات أمير منطقة الرياض مؤسس وراعي الجائزة، لتحويل فكرة التحفيز والتشجيع لأبناء وبنات المنطقة إلى عمل مستدام، مشيرا إلى أن الجائزة تعد جائزة وطنية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023م، وبناء مجتمع المعرفة من خلال تشجيع وتكريم المتميزين والمبدعين.

من جانبه أوضح أمين عام الجائزة الدكتور نايف الزارع، أنه جرى خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية والإعداد لحفل الجائزة، إلى جانب استعراض الأدلة والنماذج الخاصة بترشيح الطلاب والطالبات والمستهدفين بالجائزة والآلية المتبعة للترشيح والتحكيم والاختيار، مفيدا بأنه جرى استعراض الخطة الإعلامية العامة لتغطية فعاليات الجائزة ومراحل تنفيذها في الدورة الثانية.