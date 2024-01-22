ضمن استعداده لكأس آسيا.. الأولمبي السعودي يواجه مصر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 يناير 2024, 6:49 مساءً

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، غداً الثلاثاء، مباراته التجريبية الثالثة ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، والممتد حتى الثلاثين من شهر يناير الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر. ويلاقي "الأخضر" منتخب مصر في تمام الرابعة مساءً بتوقيت الإمارات (الثالثة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم. على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الاثنين، على ملعب اتحاد الإمارات لكرة القدم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مراناً تكتيكياً، تلاه مناورة مصغّرة على كامل مساحة الملعب. الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، المقرر انطلاقها منتصف شهر أبريل المقبل، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.

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