افتتاح أول مراكز التدريب بالمحاكاة في الهلال الأحمر

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وتجول العويسي في مركز التدريب واطلع على عمل غرف المحاكاة المخصصة للأعمال التدريبية للحالات الإسعافية المختلفة، من خلال عرض سيناريوهات عدة مختلفة، تضمنت المسعف الصغير، وبرنامج معالي المحافظ، والحالات المرضية والإصابات، واستمع لشرح مفصل عما يحتويه المبنى وإدارات الفرع فيه وأهم الإنجازات التي تمت بالمنطقة خلال 2023م.
وأشاد بالمبادرة التي تمكن هيئة الهلال الأحمر من استقطاب المدربين داخل الهيئة من ذوي الخبرة والمؤهلات الاحترافية في الخدمات الطبية الطارئة؛ لزيادة المقاعد التدريبية السنوية لطالبي الدورات التدريبية، وتقليل تكاليف التدريب المعدة لبناء قدرات ومهارات مقدمي الخدمة الإسعافية في الهيئة، وفقا للمعايير العالمية لتحسين الجودة.
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