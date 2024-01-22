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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار بناء قدرات وطنية وأنظمة مستقبلية في الدفاع والأمن، تكتسب مشاركة شركة «سامي» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن في النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المدة من 4 إلى 8 فبراير 2024، أهمية خاصة، حيث يشكل هذا الحدث فرصة مهمة لعرض قدراتها وريادتها الوطنية.

وانطلاقا من موقعها بوصفها الشريك الوطني الاستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي 2024، تعد شركة «SAMI»، أكبر عارض منفرد في هذا المعرض العالمي المتميز بمساحة 3000 متر مربع.

وتهدف شركة «سامي» من خلال مشاركتها في هذا الحدث، إلى استكشاف فرص الشراكات الاستراتيجية التي تتوافق مع مستهدفات رؤية 2030، وستستعرض الشركة - التي تتميز بالتزامها بالابتكار والتقدم التكنولوجي- قدراتها وإمكاناتها ومنتجاتها في مجالات متنوعة، بما في ذلك أنظمة الطيران والفضاء، والأنظمة الدفاعية، والالكترونيات المتقدمة، والأنظمة الأرضية، والأنظمة البحرية.

كما سيشهد جناح الشركة عرض أحدث منتجات «سامي» المتطورة التي تلبّي احتياجات المملكة وتحاكي تطلعاتها المستقبلية، وستقوم الشركة كذلك بعرض أحد تصوراتها المستقبلية في مجال الطيران والفضاء.

وسيشارك كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، في حلقات نقاش وحوار رفيعة المستوى، بمشاركة كوكبة من أهم خبراء صناعة الدفاع في المملكة والعالم، وذلك بهدف تقديم رؤى وأفكار حول صناعة الدفاع ومعالجة القضايا والمسائل الأكثر إلحاحا التي تواجه الصناعة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة سامي المهندس وليد أبو خالد، عن تطلعاته وآماله بالدور الذي ستؤديه الشركة خلال هذا الحدث المرتقب، حيث يوفر معرض الدفاع العالمي 2024، منصة فريدة، تتيح التواصل مع مجموعة كبيرة من الشركاء المحليين والدوليين واستكشاف التحالفات الاستراتيجية المحتملة، التي من شأنها أن تسهم في مسيرة نمونا وجهود توطين الصناعة السعودية».

شركة SAMI