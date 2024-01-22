بناء قدرات وطنية وأنظمة مستقبلية في الدفاع والأمن

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وانطلاقا من موقعها بوصفها الشريك الوطني الاستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي 2024، تعد شركة «SAMI»، أكبر عارض منفرد في هذا المعرض العالمي المتميز بمساحة 3000 متر مربع.
وتهدف شركة «سامي» من خلال مشاركتها في هذا الحدث، إلى استكشاف فرص الشراكات الاستراتيجية التي تتوافق مع مستهدفات رؤية 2030، وستستعرض الشركة - التي تتميز بالتزامها بالابتكار والتقدم التكنولوجي- قدراتها وإمكاناتها ومنتجاتها في مجالات متنوعة، بما في ذلك أنظمة الطيران والفضاء، والأنظمة الدفاعية، والالكترونيات المتقدمة، والأنظمة الأرضية، والأنظمة البحرية.
كما سيشهد جناح الشركة عرض أحدث منتجات «سامي» المتطورة التي تلبّي احتياجات المملكة وتحاكي تطلعاتها المستقبلية، وستقوم الشركة كذلك بعرض أحد تصوراتها المستقبلية في مجال الطيران والفضاء.
وسيشارك كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، في حلقات نقاش وحوار رفيعة المستوى، بمشاركة كوكبة من أهم خبراء صناعة الدفاع في المملكة والعالم، وذلك بهدف تقديم رؤى وأفكار حول صناعة الدفاع ومعالجة القضايا والمسائل الأكثر إلحاحا التي تواجه الصناعة.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة سامي المهندس وليد أبو خالد، عن تطلعاته وآماله بالدور الذي ستؤديه الشركة خلال هذا الحدث المرتقب، حيث يوفر معرض الدفاع العالمي 2024، منصة فريدة، تتيح التواصل مع مجموعة كبيرة من الشركاء المحليين والدوليين واستكشاف التحالفات الاستراتيجية المحتملة، التي من شأنها أن تسهم في مسيرة نمونا وجهود توطين الصناعة السعودية».
شركة SAMI
- الشريك الوطني الاستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي.
- أكبر عارض منفرد بمساحة 3000 م2.
- تسعى إلى استكشاف فرص الشراكات الاستراتيجية.
- تعرض قدراتها وإمكاناتها ومنتجاتها في:
- أنظمة الطيران والفضاء.
- الأنظمة الدفاعية.
- الالكترونيات المتقدمة.
- الأنظمة الأرضية.
- الأنظمة البحرية.
- عرض أحد تصوراتها المستقبلية في الطيران والفضاء.
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