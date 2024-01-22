شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. تفاصيل طقس الغد على الرايس وينبع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء من شبورة مائية (ضباب خفيف)، على ينبع والرايس بالمدينة المنورة.
وأشار إلى أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية إلى ( 3 - 5 ) كيلومترات.
وأوضح مدير عام الاتصالات وتقنية المعلومات بالمركز المهندس يونس حبيب، أن فكرة الهاكاثون الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، جاءت للاستفادة من الأفكار الإبداعية التي يقدمها منسوبو ومنسوبات المركز، للحصول على منتجات أرصادية إبداعية وأفكار عالمية مواكبة لرؤية المملكة 2030، ودعم ممكنات العمل الأرصادي المتمثلة في الرادارات والمحطات الأوتوماتيكية والأقمار الصناعية، بالاستفادة من التعلم الآلي الذي يوفره الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية إلى ( 3 - 5 ) كيلومترات.
طقس المناطق السعوديةوبين المركز أنها تبدأ الساعة الـ 12 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 8 صباحًا.
وفي وقت سابق من اليوم أطلق المركز الوطني للأرصاد، فعالية "هاكاثون الأرصاد"، التي تهدف إلى دعم أصحاب الإبداع والمواهب والابتكار لمنسوبي ومنسوبات المركز، لتعزيز التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
الإنذار الأصفر -#منطقة_المدينة_المنورة - #الرايس #ينبعللتفاصيل https://t.co/HLd6B3XtXH #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/IbXtnbdtUV— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_المدينة_المنورة - #الرايس #ينبع— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) January 22, 2024
للتفاصيل https://t.co/HLd6B3XtXH #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/IbXtnbdtUV
منتجات أرصادية إبداعيةوتأتي الفعالية للاستفادة من قدرات منسوبي ومنسوبات المركز في الذكاء الاصطناعي لخدمة المستفيدين والعاملين في مجال الأرصاد من خلال إيجاد حلول وأفكار إبداعية باستخدام التقنيات المتقدمة، ومواكبة الجهود الرامية لمواجهة التحديات الكبيرة التي يشهدها العالم في مجال العمل المناخي، في ظل تسارع وتيرة ظاهرة التغير المناخي بشكل غير مسبوق.
وأوضح مدير عام الاتصالات وتقنية المعلومات بالمركز المهندس يونس حبيب، أن فكرة الهاكاثون الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، جاءت للاستفادة من الأفكار الإبداعية التي يقدمها منسوبو ومنسوبات المركز، للحصول على منتجات أرصادية إبداعية وأفكار عالمية مواكبة لرؤية المملكة 2030، ودعم ممكنات العمل الأرصادي المتمثلة في الرادارات والمحطات الأوتوماتيكية والأقمار الصناعية، بالاستفادة من التعلم الآلي الذي يوفره الذكاء الاصطناعي.