شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. تفاصيل طقس الغد على الرايس وينبع والان نبدء بالتفاصيل

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منتجات أرصادية إبداعية

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء من شبورة مائية (ضباب خفيف)، على ينبع والرايس بالمدينة المنورة.وأشار إلى أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية إلى ( 3 - 5 ) كيلومترات.وبين المركز أنها تبدأ الساعة الـ 12 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 8 صباحًا.وفي وقت سابق من اليوم أطلق المركز الوطني للأرصاد، فعالية "هاكاثون الأرصاد"، التي تهدف إلى دعم أصحاب الإبداع والمواهب والابتكار لمنسوبي ومنسوبات المركز، لتعزيز التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.وتأتي الفعالية للاستفادة من قدرات منسوبي ومنسوبات المركز في الذكاء الاصطناعي لخدمة المستفيدين والعاملين في مجال الأرصاد من خلال إيجاد حلول وأفكار إبداعية باستخدام التقنيات المتقدمة، ومواكبة الجهود الرامية لمواجهة التحديات الكبيرة التي يشهدها العالم في مجال العمل المناخي، في ظل تسارع وتيرة ظاهرة التغير المناخي بشكل غير مسبوق.وأوضح مدير عام الاتصالات وتقنية المعلومات بالمركز المهندس يونس حبيب، أن فكرة الهاكاثون الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، جاءت للاستفادة من الأفكار الإبداعية التي يقدمها منسوبو ومنسوبات المركز، للحصول على منتجات أرصادية إبداعية وأفكار عالمية مواكبة لرؤية المملكة 2030، ودعم ممكنات العمل الأرصادي المتمثلة في الرادارات والمحطات الأوتوماتيكية والأقمار الصناعية، بالاستفادة من التعلم الآلي الذي يوفره الذكاء الاصطناعي.