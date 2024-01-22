شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات جديدة لضيوف الرحمن.. مذكرة تفاهم بين "سبل" و"شؤون الحرمين" والان نبدء بالتفاصيل



وتهدف الاتفاقية إلى دراسة تقسيم المسجد الحرام وساحاته إلى مناطق وعناصر مُرمَزة لتحديد المواقع الجغرافية بدقة عن طريق العنوان الوطني المختصر. خدمات للحجاج والمعتمرين كما تستهدف أيضا تسهيل الوصف المكاني للمعتمرين والحجاج ومزودي الخدمة بالمسجد الحرام، والإسهام في قياس مؤشرات الأداء وتوزيع الكوادر العاملة حسب الطاقة الاستيعابية والتشغيلية مما يحقق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة في المسجد الحرام.

وتسهم مذكرة التفاهم في تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال إثراء وتعميق تجربة الزائرين والمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، وإتاحة أفضل الخدمات وعكس الصورة المشرِّفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين.

خدمة العنوان الوطني وتحظى خدمة العنوان الوطني التي طورها البريد السعودي "سبل"، باعتماد محلي ودولي، نظراً لتميزه بالدقة العالية في العنونة، والتي تصل إلى واحد متر مربع، ويغطي المملكة العربية

واختير ضمن المراجع الدولية لأساليب العنونة في وثيقة المعيار الدولي للعنونة، فضلًا عن مطابقته للمعيار الدولي من قبل منظمة الاتحاد البريدي العالمي (UPU)، وكذلك اعتماده من قبل منظمة الآيزو ISO 19160، وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية.

ووقع المذكرة علياء السبتي مدير عام العنوان الوطني في مؤسسة البريد السعودي "سبل"، وفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن محمد آل محيميد المشرف العام على الأعمال بالمسجد الحرام. الدمام - شريف احمد - وقعت مؤسسة البريد السعودي "سبل" مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.وتهدف الاتفاقية إلى دراسة تقسيم المسجد الحرام وساحاته إلى مناطق وعناصر مُرمَزة لتحديد المواقع الجغرافية بدقة عن طريق العنوان الوطني المختصر.كما تستهدف أيضا تسهيل الوصف المكاني للمعتمرين والحجاج ومزودي الخدمة بالمسجد الحرام، والإسهام في قياس مؤشرات الأداء وتوزيع الكوادر العاملة حسب الطاقة الاستيعابية والتشغيلية مما يحقق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة في المسجد الحرام.وتسهم مذكرة التفاهم في تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال إثراء وتعميق تجربة الزائرين والمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، وإتاحة أفضل الخدمات وعكس الصورة المشرِّفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين.وتحظى خدمة العنوان الوطني التي طورها البريد السعودي "سبل"، باعتماد محلي ودولي، نظراً لتميزه بالدقة العالية في العنونة، والتي تصل إلى واحد متر مربع، ويغطي المملكة العربية السعودية بنسبة 100%.واختير ضمن المراجع الدولية لأساليب العنونة في وثيقة المعيار الدولي للعنونة، فضلًا عن مطابقته للمعيار الدولي من قبل منظمة الاتحاد البريدي العالمي (UPU)، وكذلك اعتماده من قبل منظمة الآيزو ISO 19160، وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية.ووقع المذكرة علياء السبتي مدير عام العنوان الوطني في مؤسسة البريد السعودي "سبل"، وفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن محمد آل محيميد المشرف العام على الأعمال بالمسجد الحرام.