نائب أمير مكة يوجه بمنع هذا الأمر خلال زيارته للمحافظات

أصدر نائب أمير مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، توجيهاً بعدم إقامة أي مظاهر احتفالية خلال زيارته لمحافظات المنطقة، أو جمع مبالغ مالية من المواطنين لهذا الغرض.

وتضمن التوجيه، الذي وجهه الأمير “سعود” في برقية لمحافظي مكة، التأكيد على عدم وضع لوحات ترحيبية أو صور على الطرقات ومداخل المحافظات، وعدم نشر إعلانات ترحيبية به في وسائل الإعلام المختلفة. وجاء هذا التوجيه في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وحرصاً على عدم إهدار المال العام. وأعرب المواطنون في مكة المكرمة عن تقديرهم لتوجيهات نائب أمير المنطقة، مؤكدين التزامهم بها.