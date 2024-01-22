انتهاء المرحلة الأولى من تطوير واجهة جدة التاريخية

انتهت المرحلة الأولى لمشروع تطوير الواجهة البحرية لجدة التاريخية رسميا أمس، وهو جزء من الرؤية الشاملة لتطوير المنطقة التي تحتوى على المارينا ومرسى لليخوت وأحياء سكنية فندقية جديدة، ستكون في شمال وجنوب الواجهة البحرية، وأسواق ومطاعم ستجعل المنطقة سكنية واجتماعية مستدامة.

وأكدت مصادر لـ«دوت الخليج» أن أعمال المرحلة الثانية ستتم في الربع الأول من عام 2024، وهي إعادة حفر المنطقة التي ردمت خلال العقود الماضية.

وبدأ العمل بمشروع تطوير الواجهة البحرية في مرحلته الأولى بإعادة حفر منطقة البحر التي رُدمت نتيجة التوسع العمراني في العقود الماضية، فيما سيتم في المرحلة الثانية معالجة تلوث مياه بحيرة الأربعين، وتطوير بنية تحتية لبناء منطقة حضرية وواجهة بحرية، كما تتضمن المرحلة الثالثة من المشروع بناء مرسى لليخوت ومسطحات خضراء وجسور للمشاة ومرافق عامة، لتكوين نسيج عمراني مستدام في البلد.

ويهدف برنامج تطوير جدة التاريخية إلى استثمار التاريخ والعناصر الثقافية في المنطقة وتحويلها إلى روافد اقتصادية، وتطوير مجالها المعيشي لتكون مركزًا جاذبًا للأعمال وبيئة حاضنة للمشاريع الثقافية والإنتاج الإبداعي، إلى جانب إبراز المعالم التراثية وتعزيز أهميتها، إضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر إيجاد بيئة متكاملة بمساحات خضراء وواجهات بحرية حيوية.