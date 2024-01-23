واشنطن تدعو إسرائيل إلى تحقيق عاجل في مقتل أمريكي بالضفة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 يناير 2024, 8:49 مساءً

دعت الولايات المتحدة إسرائيل، الاثنين، إلى إجراء "تحقيق عاجل" في ملابسات مقتل شاب أمريكي فلسطيني (17 عامًا)، قضى الجمعة بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. في التفاصيل، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحفيين: "نواصل التعاون الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية بهدف الحصول على أكبر قدر من المعلومات"، وفقًا لسكاي نيوز عربية. وتابع: "طلبنا فتح تحقيق عاجل لتوضيح ظروف مقتله وتحديد المسؤوليات".

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