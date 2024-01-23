شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفين لنظام البيئة في الرياض وتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق في منطقة الرياض، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة في محافظة وادي الدواسر، بحوزته حطب محلي معروض للبيع.

واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وجرى تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما يُنشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات. ضبط مخالف في تبوك كما ‏ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية لتلويثه وسطًا بيئيًا في منطقة تبوك، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أن عقوبة إلقاء مياه ملوثة في أي وسط بيئي غرامة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الإبلاغ عن المخالفين وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.