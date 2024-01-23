انت الان تتابع بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بمكة.. ودعوة إلى سرعة التقدُّم للمكاتب الهندسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - دعت أمانة العاصمة المقدّسة؛ ممثلة في لجنة إسكان الحجاج، مُلاك ومُستثمري المباني المعدة لإسكان الحجاج، إلى سرعة التقدُّم إلى المكاتب الهندسية المعتمدة.

ووفق إمارة مكـة المكرّمة، وعبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدّسة، بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المُعدة لإسكان الحجاج لعام 1445هـ، وذلك عبر المكاتب الهندسية المعتمدة لهذا العام.

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