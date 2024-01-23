"الزراعة": 5 خطوات لحماية المحاصيل من خطر الصقيع والحرارة المنخفضة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 يناير 2024, 6:22 صباحاً

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الخطوات الـ 5 التي تساعد على حماية المحاصيل الزراعية من خطر الصقيع ودرجات الحرارة المتدنية. وأكّدت الوزارة أن استخدام طرق الرش الرذاذي، واتباع طرق الزراعة الدقيقة والمحمية، وزراعة الأصناف متحمّلة البرودة، خطوات ضرورية لحماية المحاصيل. وشدّدت في إنفوجرافيك لها، على ضرورة استخدام الأغطية النباتية، ومتابعة التوقعات الجوية، وتجنُّب الإصابات الفطرية.

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