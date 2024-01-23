السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3.000 كرتون تمر في مديرية رصد بمحافظة أبين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3.000 كرتون تمر في مديرية رصد بمحافظة أبين، استفاد منها 18.000 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2024م.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.