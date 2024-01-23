نيابةً عن خادم الحرمين.. "الخريجي" يشارك في حفل تنصيب رئيس جمهورية ليبيريا

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محمد بن مسعود - الدمام - نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في حفل مراسم تنصيب الرئيس جوزيف بواكاي، رئيسًا لجمهورية ليبيريا؛ وذلك في العاصمة مونروفيا.

ونقل نائب وزير الخارجية، تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتمنياتهما له ولحكومة وشعب ليبيريا الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

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