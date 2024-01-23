احذر منها.. 4 أمراض مزمنة تقودك لها السمنة وتوضحها "صحة الجوف"

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محمد بن مسعود - الدمام - أبرزت وزارة الصحة -ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف- 4 أنواع من الأمراض المزمنة التي قد تتسبب فيها السمنة.

وأوضحت المديرية، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن السمنة يمكنها أن تتسبب في مرض السكري النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان، وبعض أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم.

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