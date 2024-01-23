شكرا لقرائتكم خبر عن للعامل وصاحب العمل.. الحقوق والتعويضات بعقود العمالة المنزلية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل





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الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عقود العمالة المنزلية الجديدة تشمل خدمات تأمينية تحفظ حقوق أصحابها، وتضمن لهم التعويضات في عدة حالات.وأطلقت "الموارد البشرية"، التعويضات والحقوق عبر منصة مساند لعقود العمالة المنزلية الجديدة في أول سنتين من بداية العقد، وتكون اختياريا بعد انتهائها، ويبدأ التطبيق بداية من 1 فراير.وأقرت الخدمة التأمينية على أن يعوض صاحب العمل في حالاتكما أقرت الخدمة التأمينية على أن يعوض العامل في حالات