شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل: مليون مستفيد من منصة تراضي خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة العدل أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات منصة "تراضي"؛ خلال العام الماضي 2023 بلغ أكثر من مليون مستفيد.

وأوضحت الوزارة أن عدد جلسات المصالحة التي عقدتها المنصة، بلغت أكثر من 735 ألف جلسة.

وأشارت إلى إصدار أكثر من 117 ألف وثيقة صلح وإنهاء قضاياها عبر منصة تراضي الإلكترونية، بعيدًا عن الدعاوى القضائية، وأروقة المحاكم، من خلال إجراءات ميسرة وسريعة.

وتتيح منصة "تراضي" حل النزاعات عن بُعد، دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة، كما تُعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال الإخلال بالاتفاقات المصطلح عليها والمدونة بالوثيقة.