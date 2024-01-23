شكرا لقرائتكم خبر عن بالموهبة والتميز.. طلاب المملكة يسجلون حضورهم العالمي في 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف تقرير مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، عن أرقام وجوائز طلاب المملكة عالميًا خلال عام 2023، والذي وضح تحقيقهم أرقامًا قياسية في مجالات ومعارض محلية ودولية مختلفة.
وكانت أبرز الجوائز التي حققها الطلاب كالتالي:
وكانت أبرز الجوائز التي حققها الطلاب كالتالي:
610ميداليات وجوائز ذهبت لرصيد المملكة في المسابقات العلمية الدولية.
27جائزة عالمية علمية حصلوا عليها في معرض "2023 أيسف".
أكثر من 186ألف موهوب وموهوبة تم اكتشافهم بالمملكة منذ إطلاق البرنامج.
أكثر من 25ألف طالب وطالبة من الموهوبين تم اكتشافهم.
أكثر من 260ألف طالب وطالبة شاركوا في أولمبياد "أذكى".
71جائزة حصلوا عليها في الأولمبيادات الدولية.
أكثر من 36ألف طالب وطالبة سجلوا في مسابقة بیبراس.
أكثر من 50ألف طالب وطالبة شاركوا في مسابقة کانجارو.
أكثر من 210آلاف طالب وطالبة شاركوا في معرض إبداع للعلوم والهندسة.
طلاب#المملكة الموهوبون؛ حضور دولي وتألق متصاعد في 2023. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/zxGJyyM7TB— التواصل الحكومي (@CGCSaudi)
طلاب #المملكة الموهوبون؛ حضور دولي وتألق متصاعد في 2023. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/zxGJyyM7TB— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) January 22, 2024