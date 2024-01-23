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بالموهبة والتميز.. طلاب المملكة يسجلون حضورهم العالمي في 2023

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشف تقرير مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، عن أرقام وجوائز طلاب المملكة عالميًا خلال عام 2023، والذي وضح تحقيقهم أرقامًا قياسية في مجالات ومعارض محلية ودولية مختلفة.
وكانت أبرز الجوائز التي حققها الطلاب كالتالي:

610

ميداليات وجوائز ذهبت لرصيد المملكة في المسابقات العلمية الدولية.

27

جائزة عالمية علمية حصلوا عليها في معرض "2023 أيسف".

أكثر من 186

ألف موهوب وموهوبة تم اكتشافهم بالمملكة منذ إطلاق البرنامج.

أكثر من 25

ألف طالب وطالبة من الموهوبين تم اكتشافهم.

أكثر من 260

ألف طالب وطالبة شاركوا في أولمبياد "أذكى".

71

جائزة حصلوا عليها في الأولمبيادات الدولية.

أكثر من 36

ألف طالب وطالبة سجلوا في مسابقة بیبراس.

أكثر من 50

ألف طالب وطالبة شاركوا في مسابقة کانجارو.

أكثر من 210

آلاف طالب وطالبة شاركوا في معرض إبداع للعلوم والهندسة.

طلاب#المملكة الموهوبون؛ حضور دولي وتألق متصاعد في 2023. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/zxGJyyM7TB— التواصل الحكومي (@CGCSaudi)


رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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