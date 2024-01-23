شكرا لقرائتكم خبر عن بالموهبة والتميز.. طلاب المملكة يسجلون حضورهم العالمي في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

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طلاب#المملكة الموهوبون؛ حضور دولي وتألق متصاعد في 2023. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/zxGJyyM7TB— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) طلاب #المملكة الموهوبون؛ حضور دولي وتألق متصاعد في 2023. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/zxGJyyM7TB — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) January 22, 2024

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة، عن أرقام وجوائز طلاب المملكة عالميًا خلال عام 2023، والذي وضح تحقيقهم أرقامًا قياسية في مجالات ومعارض محلية ودولية مختلفة.وكانت أبرز الجوائز التي حققها الطلاب كالتالي:ميداليات وجوائز ذهبت لرصيد المملكة في المسابقات العلمية الدولية.جائزة عالمية علمية حصلوا عليها في معرض "2023 أيسفألف موهوب وموهوبة تم اكتشافهم بالمملكة منذ إطلاق البرنامج.ألف طالب وطالبة من الموهوبين تم اكتشافهم.ألف طالب وطالبة شاركوا في أولمبياد "أذكى".جائزة حصلوا عليها في الأولمبيادات الدولية.ألف طالب وطالبة سجلوا في مسابقة بیبراس.ألف طالب وطالبة شاركوا في مسابقة کانجارو.آلاف طالب وطالبة شاركوا في معرض إبداع للعلوم والهندسة.