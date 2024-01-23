شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج حصاة من الغدة اللعابية ينهي معاناة مريض في مستشفى البكيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى فريق من أطباء الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى البكيرية العام عضو تجمع القصيم الصحي عبر تدخل طبي عاجل، معاناة مريض يبلغ من العمر 24 عامًا كان يشكو من ألم شديد تحت الفك الأيمن مع تضخم بالغدة اللعابية وتجمع الصديد منذ 6 أشهر تقريباً.

أوضح التجمع أن المريض توجه إلى عيادة الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى، حيث قدم له الأطباء هناك العناية اللازمة، وتم تقييم الحالة بدقة وعمل الفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية.

وأظهرت النتائج وجود حصاة كبيرة بحجم 11 ملم وعرضها 7 ملم بالقناة اللعابية تحت اللسان، مع تورم وتجمع صديد في الغدة اللعابية اليمنى.

وأفاد التجمع أن الفريق الطبي قام بإجراء التدخل الجراحي اللازم عبر التخدير الموضعي واستخراج الحصاة دون تفتيتها وشفط كمية كبيرة من الصديد، وقد تكللت الجراحة بالنجاح ولله الحمد واختفى الألم فوراً وغادر المريض المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.

وينصح الأطباء المختصون لتجنب حدوث مثل هذه الحالات الإكثار من شرب الماء مع نظافة الفم والأسنان بصورة دائمة.

عدد المستفيدين من الخدمات الطبية في قسم العيادات الخارجية بمستشفى البكيرية العام بلغ 44972 مستفيداً ، كما اجرى المستشفى 1166 عملية خلال العام الماضي 2023م