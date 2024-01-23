شكرا لقرائتكم خبر عن 9 ملايين ريال جوائز للطلاب في المسابقة الوزارية للمهارات الثقافية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في الشؤون التعليمية (إدارة أداء التعليم قسم نشاط الطلاب)، إلى حث الطلاب والطالبات المبدعين للمشاركة في المسابقة الوزارية والمهارات الثقافية، بنسختها الثانية التي أطلقتها وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة التعليم، وتُعد الأولى من نوعها في المملكة.
جوائز نقدية تصل إلى 9 ملايين ريال
وتشمل المسابقة الطلاب والطالبات في جميع المراحل وتضمّ عشر مسارات ثقافية منوعة، وذلك لتنمية لمهاراتهم في مختلف المجالات الثقافية (الرسم والتصوير والخط العربي والغناء والعزف والشعر والقصة القصيرة والمانجا والمسرح والأفلام)؛ وقد تم تخصيص جوائز نقدية تصل إلى 9 ملايين ريال، والعديد من الجوائز القيمة لكل مسار.
اكتشاف وتطوير مهارات الطلبة
وتهدف المسابقة إلى اكتشاف وتطوير مهارات الطلاب والطالبات في المجالات الثقافية والفنية؛ وتوجيه شغف الطلاب والطالبات لممارسة مختلف المجالات الثقافية والفنية والمحافظة على إرث المملكة العربية السعودية
الثقافي ورفع الوعي به وتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الطلاب والطالبات، وقد بدأ استقبال المشاركات في 18 ديسمبر 2024 وإغلاق التسجيل في 10 فبراير 2024
أحمد أبراهيم
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام