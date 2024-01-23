شكرا لمتابعة خبر عن نائب وزير الخارجية يشارك في حفل مراسم تنصيب رئيس جمهورية ليبيريا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم الثلاثاء ، في حفل مراسم تنصيب فخامة الرئيس جوزيف بواكاي، رئيساً لجمهورية ليبيريا، وذلك في العاصمة مونروفيا نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله

ونقل معالي نائب وزير الخارجية، تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وتمنياتهما لفخامته ولحكومة وشعب ليبيريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.