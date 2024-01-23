انت الان تتابع مسافر ينقذ طائرة قبل إقلاعها.. وفيديو يكشف كارثة في جناحها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 يناير 2024, 11:14 صباحاً

ألغيت رحلة طيران متجهة إلى نيويورك، قبل لحظات من إقلاعها الأسبوع الماضي عندما اكتشف أحد الركاب عدة براغي "مسامير" مفقودة من جناح الطائرة. وحسب "سكاي نيوز عربية"، كان المسافر البريطاني فيل هاردي (41 عامًا) على متن الرحلة في مطار مانشستر بالمملكة المتحدة في 15 يناير عندما لاحظ فقدان البراغي وقرر تنبيه طاقم الطائرة. وحسب صحيفة "نيويورك بوست"، قال مندوب شركة الطيران "فيرجن أتلانتيك" إنه تم استدعاء المهندسين على الفور لإجراء فحوصات الصيانة على طائرة إيرباص A330 قبل إقلاعها المقرر إلى مطار جون إف كينيدي الدولي في مدينة نيويورك. وأضاف: "الرحلة انتهت بإلغاء الرحلة لتوفير الوقت لإجراء فحوصات الصيانة الهندسية الإضافية الاحترازية، مما أتاح لفريقنا الحد الأقصى من الوقت لاستكمال عمليات التفتيش". وقال "هاردي" إن موظفي شركة الطيران طمأنوه مراراً وتكراراً بعدم وجود مشكلة تتعلق بالسلامة في الجناح، لكن مخاوفه زادت نظراً للمحنة الأخيرة التي فقدت فيها طائرة تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" سدادة بابها وتطاير جزء من جسم الطائرة في منتصف الرحلة. وقال نيل فيرث، كبير مهندسي إيرباص في بريطانيا، إن اللوحة المتضررة كانت عبارة عن هيكل ثانوي يستخدم لتحسين الديناميكا الهوائية للطائرة. وحسب "فيرث": "تحتوي كل لوحة من هذه الألواح على 119 مثبتًا، لذلك لم يكن هناك أي تأثير على السلامة الهيكلية، وكانت الطائرة آمنة للعمل". وأضاف: "كإجراء احترازي، خضعت الطائرة لفحص صيانة إضافي، وتم استبدال أدوات التثبيت".

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